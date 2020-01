Przegląd informacji ze spółek

Ciech przedłużył termin rozmów z rządem Rumunii na temat warunków przywrócenia produkcji w fabryce sody, podała spółka . Przywrócenie produkcji uzależnione jest od zapewnienia spółce stabilnych dostaw pary, niezbędnej do funkcjonowania zakładu.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 304 mln zł w 2019 roku, co oznacza spadek o 8% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Enea i Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w celu budowy bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym obiegiem gazyfikacji węgla (ICGCC), podał Urząd.

Konsorcjum firm w składzie Erbud oraz Erbud Industry zostało wezwane przez Tauron Ciepło do wstrzymania robót związanych z umową na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Zakładzie Wytwarzania Tychy, w związku ze zmianą pozwolenia zintegrowanego dla zakładu, podał Erbud.

Ciech Soda Polska - spółka z Grupy Ciech - zdecydowała, że zapłaci kwotę spornego zobowiązania podatkowego wysokości 25,73 mln zł wraz z odsetkami, które na dziś wynoszą ok 10,01 mln zł, podała spółka.

Action w restrukturyzacji złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyniki głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które wskazują na przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 11,1% r/r do 638 mln zł w grudniu 2019 r., podała spółka.

Carbon Studio zakończyło pre-produkcję gry premium z gatunku VR fantasy, osadzonej w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar", podała spółka. To efekt podpisanej we wrześniu 2019 roku umowy z Games Workshop, globalnym wydawcą gier bitewnych i miniaturek fantasy. Faza produkcji gry przeznaczonej na wszystkie główne platformy VR rozpoczęła się w tym tygodniu.