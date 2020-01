Przegląd informacji ze spółek

Wartość podpisanych przez Synektik kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (backlog), z terminem realizacji do końca roku finansowego 2019 (30 września br.), wyniosła 9,2 mln zł na koniec grudnia 2019 r. wobec 3,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen rozpoczął proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała spółka. W ramach postępowania wyłoniony zostanie doradca techniczny, który przygotuje wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany, analizy produktywności oraz analizy pomocnicze. Zakończenie procesu wyboru doradcy przewidywane jest w pierwszej połowie 2020 roku.

TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs rozliczył transakcje nabycia akcji w wezwaniu na Vantage Development i posiada obecnie 100% kapitału spółki, podało Santander Biuro Maklerskie jako podmiot pośredniczący.

Unimot osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 396,37 mln zł w ujęciu jednostkowym w grudniu, co oznacza wzrost o ponad 44% w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Bacteromic - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics - osiągnął czwarty kamień milowy w projekcie BacterOMIC, w ramach którego uzyskana została gotowość do industrializacji systemu oraz przygotowano projekt linii produkcji chipów, podało Scope Fluidics. Projekt realizowany jest zgodnie z przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego spółka planuje komercjalizację systemu w połowie 2021 r.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 3 636,2 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 733,8 mln zł.

MedApp sprzedał amerykańskim dystrybutorom za 3 mln zł dostęp do licencji na aplikację CarnaLife Holo, która ma szerokie zastosowanie w diagnostyce obrazowej, podała spółka. Z rozwiązania służącego do obrazowania 3D, stosowanego np. w onkologii czy w niektórych chorobach układu krążenia, wykorzystującego gogle Hololens firmy Microsoft skorzystają placówki naukowo-medyczne oraz uczelnie w Stanach Zjednoczonych. Technologia będzie początkowo wykorzystywana w celach naukowo-badawczych. Są to pierwsze przychody MedApp w Stanach Zjednoczonych.

Vivid Games rozmawia z kilkoma funduszami venture capital w sprawie dofinansowania spółki Quasu, zajmującej się technologiami dla gamingu, poinformował ISBnews prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny.

Vivid Games notuje coraz lepsze wyniki finansowe i zamierza spłacić obligacje w I kwartale, m.in. dzięki nowej emisji obligacji w lutym, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) podpisało umowy najmu na blisko 40 tys. m2 powierzchni magazynowej i biurowej w 2019 r. To ok. cztery razy więcej niż w poprzednim roku, podała spółka. Aktualnie Grupa BIK ma w realizacji oraz przygotowaniu projekty, które dostarczą łącznie około 80 tys. m2 powierzchni komercyjnej.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł (ok. 64 mln euro) w celu budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, podała spółka. Inwestycja obejmuje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II (tworzących wspólnie projekt Klaster) o łącznej moc zainstalowanej do 97 MW.

InventionMed planuje w najbliższych miesiącach zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW, podała spółka. W kwietniu spółka złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Celon Pharma, GlaxoSmithKline (GSK) i Glenmark Group zawarły ugodę w wyniki rozmów trójstronnych, podała spółka. Ugoda pozwoli Celon Pharma i Glenmark sprzedawać lek Salmex w Polsce i na wybranych rynkach europejskich, w uzgodnionym kształcie inhalatora bez ryzyka naruszania praw własności intelektualnej.

Bioton zawarł z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd oraz SciGen PTE.Ltd. wiążący list intencyjny, na podstawie którego Harbin Gloria Pharmaceuticals zobowiązany do zapłaty Biotonowi kwoty ugodowej w wysokości 9 mln USD tytułem finalnej ugody dotyczącej wszelkich sporów między stronami związanych z umową dostawy i dystrybucji (UDD), podał Bioton.

Oferta spółki zależnej Apatora - Apator Metrix została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) podała spółka. Wartość oferty wynosi 26,2 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy.

Wikana ogłosiła ofertę zakupu do 1 262 994 akcji po cenie 1,4 zł za sztukę, podała spółka. Na dzień ogłaszania oferty akcje te stanowią nie więcej niż 6,3% kapitału zakładowego spółki.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 21 mln zł w grudniu 2019 r., co oznacza spadek o 42% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 222 mln zł, tj. o 26% mniej niż w roku poprzednim.

Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br., podała spółka. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Polnord sprzedał - na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych - (uwzględniając 7 anulacji) 116 lokali netto w IV kw. 2019 r., podała spółka. Zgodnie ze wstępnymi danymi spółka sprzedała łącznie 323 lokale netto w całym 2019 r.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące