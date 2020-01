Przegląd informacji ze spółek

Zarząd 7Levels w związku z aktualizacją strategii podjął decyzję m.in. o rozszerzeniu rynku zbytu gier o kolejne platformy sprzętowe, tj. komputery PC oraz konsole Xbox One, podała spółka .

Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka.

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tzw. dużego TSUE) w sprawie hipotecznych kredytów walutowych, do Santander Bank Polska wpływa ok. 65 pozwów miesięcznie, poinformował bank.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze - przyjęła zamówienie na drugą część dostaw konstrukcji stalowej w ramach realizacji projektu budowy nowej fabryki baterii BASF w Finlandii, złożone przez BASF Battery Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 22,7 mln zł netto.

Strategia CCC na lata 2020-2022 zakłada brak akwizycji do 2022 r. i koncentrację na rozwoju organicznym, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Santander Bank Polska pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby rozwiązać kwestie walutowych kredytów hipotecznych z klientami w sposób polubowny, bez konieczności kierowania spraw do sądów, poinformował prezes Michał Gajewski.

Santander Bank Polska spełnia warunki do wypłaty dywidendy, poinformował prezes Michał Gajewski. Bank jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Strategia CCC na lata 2020-2022 zakłada m.in. zmniejszenie planów nowej powierzchni do 120 tys. m2 w kolejnych 3 latach oraz preferowany format sklepów o wielkości 500-800 m2, podała spółka.

Cannabis Partners szykuje obecnie dwie firmy z branży konopnej do pozyskania finansowania, ale ma "długą listę" spółek konopnych, które będą szukały finansowania przez crowdfunding lub wejście na giełdę, poinformował ISBnews szef firmy doradczej Arkadiusz Kuich.

CCC zakłada średnio 150-200 mln zł nakładów inwestycyjnych rocznie w przyjętej strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2022 "GO.22", podała spółka. Grupa planuje kontynuować rozwój wielokanałowej sprzedaży obuwia i dostosowywać ofertę do rynków, kanałów i formatów sprzedaży. Skupi się na umacnianiu podstawowych 5-6 marek (m.in. Lasocki, Gino Rossi, Sprandi).

CCC zakłada realizację skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,5-9 mld zł w horyzoncie do 2022 r. w przyjętej strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2022 "GO.22", podała spółka.

Develia sfinalizowała sprzedaż warszawskiego biurowca Wola Center za 101,9 mln euro netto (ok. 435 mln zł), podała spółka. Nabywcą liczącego 33,3 tys. m2 budynku jest fundusz Hines European Value Fund.

The Dust podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 7", podała spółka.