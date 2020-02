Przegląd informacji ze spółek

Bloober Team rozważa obecnie głównie drogę rozwoju poprzez M&A lub przez pozyskania partnera branżowego, ale nie wyklucza jednocześnie przeniesienia notowań na główny parkiet GPW, podała spółka.

Grupa Kęty prognozuje, że w 2020 r. wypracuje 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec szacunkowego 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. przy prognozowanych 3 314 mln zł przychodów w 2020 r. wobec szacowanych 2 205 mln zł w 2019 r., podała spółka.

Altus TFI kwestionuje zasadność zarzutów stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i będzie podejmował właściwe środki odwoławcze od jej decyzji, podało towarzystwo.

Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią ogłoszonego wcześniej przetargu, podał Apator. Wartość zawartych umów to 75,2 mln zł netto.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w styczniu 2020 roku wyniosła 46,65 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r, podała spółka.

mBank jako pierwszy umożliwił klientom wysyłanie do osób z listy kontaktów w telefonie prośby o przelew. Nowa usługa ułatwia i przyśpiesza rozliczenia między znajomymi. Operacje realizowane są w systemie BLIK, podał bank.

Tauron Polska Energia liczy, że wdrożenie rozwiązania, jakie zwycięży w konkursie w ramach programu GovTech Polska, wpłynie na zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych (PV) na prywatnych nieruchomościach, poinformował p.o. dyrektora wykonawczego ds. badań i rozwoju Paweł Poneta.

PKN Orlen zakończy modernizację dwóch instalacji na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku w 2020 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek. Łączny koszt tych inwestycji to 330 mln zł, a dzięki ich realizacji EBITDA koncernu ma wzrosnąć o ok. 200 mln zł rocznie.

Trwające procesy przejęcia Grupy Lotos oraz Energi nie wyczerpują planów PKN Orlen dotyczących budowy koncernu multienergetycznego, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Nie potwierdził jednak wprost, że kolejnym celem koncernu może być Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ponownie ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu XI wspólnej kadencji, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) otrzymała nowe koncesje na wydobycie węgla, które gwarantują nieprzerwaną eksploatację do roku 2051, podała spółka. Nowe koncesje dotyczą złóż węgla "Pniówek", "Szczygłowice", "Jas-Mos 1" oraz "Bzie-Dębina 1 Zachód". Ponadto wydłużono terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla złóż "Budryk" oraz "Knurów".

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) kary na łączną kwotę 7 mln zł, wynika z komunikatu Urzędu. KNF cofnął też Towarzystwu zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

PKN Orlen w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku" podpisał umowę z konsorcjum spółek KTI Poland i IDS-BUD o projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie "pod klucz" Instalacji Podstawowej Visbreakingu na łączną kwotę ok. 750 mln zł, podała spółka.

Resi4Rent - platforma mieszkań na wynajem, w której Echo Investment posiada 30% udziałów - oddała w 2019 r. dwie inwestycje z ponad 520 lokalami. Kolejne 1,8 tys. zostanie ukończone do końca 2021 r., podała spółka.

Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 28 046 tys. zł w IV kw. 2019 r. wobec 26 364 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej, podała spółka.

Wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2020" wyniosła 130 942 rezerwacje do końca stycznia br., co oznacza wzrost o 24,1% w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2019", podała spółka.

Spółki z Grupy ZUE posiadają obecnie portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł, podała spółka

ZUE wypracowało 3,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. (wobec 62,6 mln zł straty rok wcześniej), przy 996,2 mln zł przychodów (wobec 832,7 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne wyniki. \

Develia planuje m.in. akwizycje gruntów pod nowe inwestycje na rynkach regionalnych i w Warszawie, poinformował dyrektor zarządzający Piotr Pirogowicz.

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zależy, aby zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego do końca roku stworzyć optymalne ramy regulacyjne dla inwestowania pasywnego, w tym ETF-ów (Exchange Traded Funds), zapowiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

NanoVelos, społka wchodzaca w skład NanoGroup, otrzymała patent na wynalazek "Process for the preparation of polysaccharide nanoparticles", podało NanoGroup. Szczegóły patentu dostępne są publicznie w European Patent Bulletin.

INC pozyskało 3,4 mln zł dla spółki SkinWallet z grupy Tar Heel Capital Pathfinder, podało INC. Zrealizowana transakcja jest pierwszym efektem podpisanego w listopadzie 2019 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą INC a funduszem inwestycyjnym. Platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach SkinWallet planuje debiut na NewConnect w 2020 r.

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Jarosława Fuchsa w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji powierzając mu funkcję wiceprezesa, ze skutkiem od 15 lutego 2020 r., podał bank. Jarosław Fuchs będzie sprawował nadzór nad działalnością pionu bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Getin Noble Bank prawa głosu z akcji Idea Banku, stanowiących 3,74% kapitału zakładowego Idea Banku, nabytych z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Tym samym Komisja przychyliła się do wniosku Getin Noble Banku złożonego w związku z przekroczeniem przez GNB progu 10% bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Idea Banku.

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała wstępnie wynik EBITDA na poziomie ok. 7 118 mln zł oraz skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wysokości ok. 1 864 mln zł w 2019 r., podała spółka.

