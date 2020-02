Przegląd informacji ze spółek

PKO Bank Polski udostępnił pilotażowo Dysk w chmurze - usługę wirtualnego dysku dla firm i przedsiębiorstw, we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OCK), podał bank. To pierwsza nowość z oferty rozwiązań chmurowych dla małych, średnich i większych firm.

BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto jednostkowego za okres od 1 lipca do 30 września 2019 r. w kwocie 114,08 mln zł oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I zysku netto skonsolidowanego (konsolidacja ostrożnościowa) wypracowanego w tym okresie w kwocie 1109 mln zł, podał bank.