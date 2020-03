Przegląd informacji ze spółek

Infoscan podpisał umowę ze spółką AMC Tech na wykonanie projektu urządzenia do rejestrowania różnego rodzaju sygnałów biologicznych oraz wysyłanie ich za pomocą GSM do dedykowanego serwera telemedycznego oraz i jego produkcję o wartości 668,5 tys. zł, podała spółka.

Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy ustalił, że Fabryki Mebli Forte w latach 2015-2017 zawyżyły koszty uzyskania przychodów z powodu nieprawidłowo oszacowanej wysokości opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku towarowego o kwotę ok. 18 mln zł, podała spółka. Wyliczona na tej podstawie zaległość podatkowa spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015-2017 wynosi 3,4 mln zł, a szacowana wysokość odsetek od zaległości podatkowych z tego tytułu wynosi ok. 0,8 mln zł. Z uwzględnieniem rezerwy, szacowana wysokość EBITDA grupy za IV kwartał 2019 roku wyniesie 43,6 mln zł, a za cały rok 2019 - 137,6 mln zł.

Komisja Europejska zatrzymała procedurę "stop the clock", co oznacza wznowienie formalnej procedury negocjacyjnej dotyczącej przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen, podał płocki koncern.

Przychody TIM wzrosły o 18% r/r do 68,18 mln zł w lutym 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-luty przychody wzrosły o 13% r/r do 137,23 mln zł.

Spółka All In! Games, z którym Setanta jest w trakcie połączenia, podpisała m.in. z Quantum Soup Studios z siedzibą w Walii na wydanie nowego, nieogłoszonego IP, bazującego na licencji Muminki gry, której planowana premiera przewidziana jest na II kw. 2021 r., podała Setanta. All In! Games podpisał także umowę z polskim studiem Failcore na nową grę.