Przegląd informacji ze spółek

Newag otrzymał od Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (FSE) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamówienia kolejnych czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach umowy ramowej, podał Newag. Wartość zamówienia to 15,96 mln euro netto.

CD Projekt wysłał grę "Cyberpunk 2077" do agencji ratingowych i spodziewa się wydania oceny w ciągu miesiąca, poinformował prezes Adam Kiciński.

Ceny benzyny 95 na stacjach własnych PKN Orlen spadły od początku 2020 roku średnio ok. 20 groszy na litrze, a diesla o ok. 32 grosze na litrze ON, podała spółka. Mając na uwadze obecną cenę baryłki ropy naftowej, można spodziewać się kolejnych spadków cen, zapowiedział koncern.