Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu działalności w lokalizacjach handlowych na lotnisku w Tallinnie (Estonia) i Alghero we Włoszech w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podała spółka.

Zarząd ATM Grupa w związku z pandemią koronawirusa obserwuje narastające zakłócenia utrudniające lub uniemożliwiające bieżącą realizację zdjęć w niemal wszystkich produkcjach postanowił o zawieszeniu realizacji zdjęć do 22 marca br., podała spółka.

Spółka zależna Bowim - Paasat-Stal - otrzymała decyzję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w której zobowiązano ją do dokonania w terminie 14 dni zwrotu środków w wysokości 8 118 868,8 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, podał Bowim. W ocenie zarządu Bowim i Paasat-Stal, postępowanie w sprawie zwrotu środków powinno zostać umorzone. Gdyby decyzja została utrzymana, zdarzenie to będzie miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe w postaci ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w zakresie korekty wyniku w wysokości 1 566 360,9 zł, powiększonej o odsetki.

Enter Air wykonał 2 208 operacji lotniczych w okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 r., co oznacza wzrost przewozów handlowych o około 28% r/r, podała spółka. Ocenia ona, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna, a zarząd nie dostrzega zagrożenia dla wywiązywania się z zobowiązań.

AMK Kraków - spółka zależna Mostostalu Warszawa - zawarła umowę z Ciech Soda Polska w sprawie realizacji zadania " Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą NID kotłów CKTI nr 1, 2 i 3 w Elektrociepłowni Janikowo", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy to 15,89 mln zł netto.

Celon Pharma podjęła decyzję o priorytetowym zaadoptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów qRT-PCR (do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2) w nowo powstających laboratoriach spółki w Kazuniu Nowym, tzw. Centrum Badawczo-Rozwojowym, podała spółka. Zarząd spółki oczekuje pełnej gotowości w zakresie masowego wytwarzania i sprzedaży testów przed sezonem jesiennym, a także gotowości do wykonywania badań w tym okresie.

Boryszew uzgodnił z konsorcjum, w skład którego wchodzą: HSBC France Oddział w Polsce oraz Santander Bank Polska wstępne warunki (termsheet) udzielenia spółce i jej podmiotom zależnym finansowania w formie kredytu oraz zawarcia umowy w sprawie zorganizowania docelowego konsorcjum, które udzielą spółce finansowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w termsheet, podała spółka. Finansowanie będzie miało wartość do 1,7 mld zł.

Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (spółka z grupy Mirbudu, lider konsorcjum) oraz Mirbudu podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km, za 359 434 109,35 zł brutto, podała spółka.

Agora podtrzymuje politykę dywidendową i nie widzi obecnie powodu do jej zmiany, wynika z wypowiedzi prezesa Bartosza Hojki.

Grupa INC rozpoczęła współpracę z dwoma kolejnymi spółkami z Grupy PlayWay - Detalion Games oraz Madmind Studio, podało INC. W obu przypadkach INC odpowiada za kompleksowe przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania oraz wprowadzenie producentów gier na NewConenct. Detalion Games zamierza pozyskać finansowanie w kampanii crowdfundingowej na CrowdConnect.pl.