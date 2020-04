Przegląd informacji ze spółek

CCC szacuje wydatki gotówkowe na 150-160 mln zł w ciągu najbliższych 2 lat i liczy, że docelowo pozwolą one na zmniejszenie wydatków w późniejszym okresie o ok. 200 mln zł rocznie, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) powołała na stanowisko prezesa Tomasza Hryniewicza, dotychczasowego wiceprezesa, podała spółka. Jednocześnie rada powołała do zarządu Jacka Janiszka z dniem 4 maja 2020 roku, powierzając mu funkcję wiceprezesa oraz powierzyła Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej, dotychczasowej p.o. prezesa, funkcję wiceprezesa.

Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie nie skorygował faktur po wezwaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. PGNiG dokonuje płatności zgodnie z warunkami skorygowanymi wyrokiem.

W zbiórce uruchomionej przez ING Bank Śląski wraz z Fundacją ING Dzieciom, klienci i pracownicy Grupy ING zebrali już ponad 500 tys. zł, podał bank. Pieniądze z przelewów dobroczynnych trafią do wybranych placówek medycznych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z PORR umowę na przebudowę i dostosowanie ok. 12 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady za ponad 185 mln zł, podała Dyrekcja.

Famur zdecydował o skoncentrowaniu produkcji przenośników zgrzebłowych w jednym zakładzie i postawieniu w stan likwidacji oddziału D450 w Rybniku w związku z szacowanym zmniejszeniem sprzedaży tego produktu do ok. 8 mln zł miesięcznie w 2020 r., podała spółka. Zwolnienia grupowe obejmą 204 pracowników.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs ocenia, że bieżący rok będzie trudny, jednak wcale nie musi okazać się jednoznacznie zły dla spółki, poinformował prezes Franz Jurkowitsch. Spółka jest generalnie optymistycznie nastawiona co do możliwości kontynuowania własnych inwestycji deweloperskich.

Bieżący rok - ze względu na pandemię - będzie stracony dla windykacji terenowej, zaś spadek efektywności z tej części działalności sięgnie ok. 20%, poinformował ISBnews prezes Giełdy Praw Majątkowych Vindexus Jan Kuchno. Spółka pracuje obecnie nad nową strategią, którą zamierza przedstawić za 2-3 miesiące. Celem jest dalsze dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanymi zyskami.

Bloober Team podpisał umowę o współpracy z warszawskim studiem animacji 3D i postprodukcji - Platige Image, podała spółka. Platige będzie odpowiadało za przygotowanie animacji do nowej, wysokobudżetowej produkcji krakowskiego producenta z kategorii AAA, a termin realizacji przedmiotu umowy przypada na koniec stycznia 2021 r.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj do 392 mln sztuk w I kw. 2020 r. z 384 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 241 mln sztuk z 335 mln rok wcześniej.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przekazał szpitalom zakaźnym, opiekującym się zarażonymi koronawirusem, a także innym placówkom medycznym w Polsce 0,5 mln sztuk nitrylowych rękawiczek o wartości ok. 1 mln zł, podał ubezpieczyciel.

Cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka. Łączna wartość dofinansowania to 20,95 mln zł.

Wydatki inwestycyjne Apatora zaplanowane na 2020 r. będą podlegały rewizji i dostosowaniu do aktualnych potrzeb, w związku z trwającą pandemią, podała spółka.

z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 19,4 mln zł.

Rottneros AB - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotowało 585 mln SEK przychodów, 80 mln SEK EBITDA i 32 mln SEK wyniku netto za I kwartał 2020 r., co odpowiada w złotych: 237 mln zł, 32 mln zł i 13 mln zł, podał Arctic Paper.

Sonka ustaliła datę premiery gry "Book of Demons" tworzonej na platformy Nintendo Switch, Playstation 4 i Xbox One dla wydawcy 505 Games na rynku amerykańskim i europejskim na 30 kwietnia br., podała spółka.

Komitety kredytowe banków BNP Paribas Bank Polska, Banku Handlowego, Banku Millennium, Banku Pekao, mBanku, PKO Banku Polskiego, Santander Bank Polska oraz Santander Factoring (wierzyciele) wyraziły zgodę na zawarcie z CCC i wybranymi spółkami z grupy CCC (zobowiązani) umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania, dotyczącej ogółu zobowiązań finansowych spółki i grupy. Stroną umowy nie jest eobuwie.pl. Umowa po jej zawarciu będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2021 roku, podało CCC.

Famur otrzymał informację od Polskiej Grupy Górniczej (PGG) o czasowym zawieszeniu wykonywania wybranych umów ze względu na siłę wyższą w następstwie epidemii COVID-19, podała spółka. Łączna wartość tych umów to ok. 103 mln zł.

Spółki zależne Best dokonały aktualizacji wartości posiadanych portfeli wierzytelności na kwotę 42 mln zł, co wpłynie na wynik grupy za IV kw. 2019 r., podał Best.