Przegląd informacji ze spółek

Unimot prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania potencjalnego trzeciego wspólnika do spółki 3 Seas Energy, który poszerzyłby dostęp do jej rynków zbytu, poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski.

Ubezpieczyciel AXA i Comarch Healthcare - spółka zależna od Comarchu, opracowały ubezpieczenie z opaską monitorującą parametry życiowe ubezpieczonego, poinformowała AXA. Opaskę życia i dostęp do opieki będzie można kupić w ramach ubezpieczenia na życie "Puls życia z opaską monitorującą", które właśnie weszło do oferty AXA.

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydują 18 sierpnia o przeznaczeniu 63,86 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. na dywidendę, tj. 2,48 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie zaliczek na poczet dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 1,28 zł na akcję.

W kopalni miedzi Polkowice-Sieroszowice należącej do KGHM Polska Miedź nastąpił dziś podziemny wstrząs. W rejonie wstrząsu pracowało 16 górników. Wszyscy zostali ewakuowani na powierzchnię, a najbardziej poszkodowani zostali przewiezieni do dolnośląskich szpitali, poinformowała dyrektor naczelna ds.komunikacji KGHM Polska Miedź Lidia Marcinkowska-Bartkowiak

Far From Home Games zakłada wejście na New Connect w II kwartale 2021 roku, poinformował CEO spółki Andrzej Blumenfeld. Pierwszy projekt Far From Home Games z przewidywanym budżetem produkcyjnym rzędu 5 mln zł nosi roboczą nazwę Oxygen.