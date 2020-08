Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding w związku z możliwością niezrealizowania zobowiązania dotyczącego wskaźników wypłacalności i płynności oraz pozycji kapitałowej Idea Banku, podał Getin Holding.

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

OEX podpisał umowę inwestycyjną, na podstawie której obejmie 43 tys. akcji nowej emisji iPOS S.A., stanowiących 51% w podwyższonym kapitale spółki za 6 mln zł, podała spółka.

Portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza w spółce 2,4 mld zł, poinformował ISBnews prezes Zbigniew Konieczek.

ATM miał 83 mln zł przychodów ze sprzedaży (15,3% wzrostu r/r) oraz 34,3 mln zł zysku EBITDA (22,1% wzrostu r/r) w I połowie 2020 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Grupy Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2020 r. o 20% do 352 mln zł, podała spółka. Względem pierwotnej prognozy, z 5 lutego br., podniesiona została też wartość sprzedaży o 2% do 3 380 mln, EBIT o 16% do 453 mln zł i EBITDA o 12% do 600 mln zł.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 54,5 tys. ton w lipcu 2020 r. i była wyższa o 14% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,5 tys. ton w lipcu 2020 r. wobec 59,8 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen jest w pełni zabezpieczony przed wrogim przejęciem, a twierdzenia, że jest inaczej, to insynuacje i niepotrzebne straszenie społeczeństwa, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen chciałby, aby finalizacja procesów przejęcia Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) odbyła się równocześnie, bo to ułatwi proces optymalizacji, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen jest w stanie w ciągu 10 miesięcy znaleźć partnera i podpisać umowę warunkową, gwarantującą spełnienie warunków zaradczych Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Grupy Lotos, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

Bowim miał 611,07 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 8,44 mln zł zysku operacyjnego i 2,14 mln zł zysku netto w I połowie 2020 r., co stanowi odpowiednio: spadek o 105,83 mln zł, wzrost o 5,58 mln zł i wzrost o 5,1 mln zł w skali roku, podała spółka, powołując się na jednostkowe, szacunkowe dane.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Kruka w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł, podała Komisja

Medinice zawarło umowę ramową z firmą zajmującą się prowadzeniem badań klinicznych na przeprowadzenie badań klinicznych u ludzi w projekcie PacePress - elektronicznej opaski uciskowej, podała spółka. Zawarta umowa dotyczy m.in.: weryfikacji dokumentów badania, nadzoru i monitorowania badania, zarządzania bezpieczeństwem w badaniu, opracowania raportu końcowego z badania.

Bank Handlowy integruje system bankowy z systemami Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL poprzez CitiConnect API, podał bank. Rozwiązanie integruje system finansowo-księgowy firmy (ERP) z systemem banku dzięki czemu operacje finansowe można wykonać bezpośrednio w systemie firmy.

Pharmena opracowała plan badań 1-MNA w infekcjach wirusowych, w tym infekcji wirusem SARS-CoV-2. Plan obejmuje rozwój projektu w zakresie badań przedklinicznych oraz badań klinicznych na ludziach (faza I i II), podała spółka. W związku z powyższym, spółka rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu/wariantów realizacji projektów rozwojowych.

BNP Paribas Bank Polska od dziś umożliwia klientom umawianie wizyt w każdej swojej placówce za pomocą aplikacji Booksy. Bank zwiększa też liczbę kategorii tematycznych i oferuje opcję umówienia spotkania, na którym wirtualnie obecny będzie tłumacz języka migowego, podał bank.

Data premiery gry " Connection Haunted" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong-Kongu została ustalona na 3 września, podało No Gravity Games.

Aplisens ocenia, że najbliższe miesiące będą trudne, w związku z czym utrzymanie stabilnej ("płaskiej") sprzedaży na rynku krajowym i w Unii Europejskiej byłoby dla grupy satysfakcjonujące, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Żurawskiego. Najtrudniejszej sytuacji zarząd spodziewa się na rynkach określanych jako "pozostałe" (m.in. Azja); a największą niewiadomą jest rynek WNP, ze względu na sytuację polityczną na Białorusi.

Euro Styl - spółka zależna Dom Development - wprowadził do sprzedaży 88 mieszkań w ramach kolejnego etapu osiedla Zielony Południk w Gdańsku, podała spółka. Mieszkania z tego etapu przekazane zostaną w pierwszym kwartale 2022 roku.

People Can Fly - jeden z czołowych polskich producentów gier - szykuje się do wejścia na giełdę, wynika z informacji ISBtech.

Blok gazowo-parowy (CCGT) elektrociepłowni w Stalowej Woli o mocy 450 MW rozpoczął pracę, podał Tauron. Jednostka będzie mogła zasilić w energię elektryczną 1,2 mln gospodarstw domowych.

Draw Distance ustalił datę premiery gry "Vampire: The Masquerade - Shadows of New York" na PC (Windows, Linux), Mac, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch na 10 września br., podała spółka.

Oferta spółki zależnej Pekabeksu - Pekabex Bet - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej", w którym zamawiającym jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe z siedzibą we Włocławku, podała spółka.

Cele programu motywacyjnego Pyramid Games na lata 2020-2023 zakładają ukończenie produkcji nad co najmniej 6 grami komputerowymi lub grami na inne platformy w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku, uzyskanie w tym okresie co najmniej 3 mln zł zysku netto, a łącznie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. - uzyskanie co najmniej 10 mln zł zysku netto, podała spółka.

Aktualny portfel zamówień Grupy Polimex-Mostostal (pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów; kontrakty zawarte) wynosi ok. 3,84 mld zł, podała spółka.

Polimex-Mostostal odnotowało 15,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

