Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Scope Fluidics zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 127 915 akcji zwykłych na okaziciela serii H w granicach kapitału docelowego oraz pozbawieniu prawa poboru obecnych akcjonariuszy, podała spółka . Walory mają być zaoferowanie wybranym potencjalnym inwestorom w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).

Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu (ABB), której celem jest sprzedaż do 1 287 500 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 5% udziału w kapitale i głosów, podało LiveChat Software.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 53,3 tys. ton we wrześniu 2020 r. i była niższa o 21% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globe Trade Centre (GTC), ogłoszonym przez GTC Holding ZMR, zawarto transakcje, których przedmiotem było 21 891 289 akcji, podał podmiot pośredniczący: Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 54,9 tys. ton we wrześniu 2020 r. wobec 58,6 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

Pharmena podpisała z wiodącym ośrodkiem badawczym Covance Inc. z siedzibą w USA umowę dotyczącą współpracy w zakresie przeprowadzenia badań przedklinicznych leku 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2 na modelach zwierzęcych, podała spółka.

Z pakietu PeoPay KIDS korzysta obecnie 33 tys. dzieci w wieku 6-13 lat. Od 1 czerwca br. tj. od dnia wdrożenia oferty, młodzi użytkownicy wykonali 327 tys. transakcji na łączną kwotę 2,8 mln zł. Kwota zaoszczędzona przez dzieci w wirtualnych skarbonkach w ramach konta oszczędnościowego to 12,5 mln zł, podał Bank Pekao.

MCI Capital ocenia, że dzięki realizacji transakcji wyjścia z ATM plany wyjść z inwestycji na przyszły rok zostaną zrealizowane, poinformował ISBtech prezes MCI Tomasz Czechowicz. Ma w planach do 3-5 inwestycji w horyzoncie kolejnych 4-8 kwartałów.

Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Rzeszowem w zakresie dostaw wodoru oraz związanej z tym infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi, podała spółka. Równolegle gdański koncern finalizuje porozumienie ze spółką Autosan, która do napędu swoich autobusów ma testować wodór wytworzony przez Grupę Lotos.

Wyniki testów prewalidacyjnych potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji, podał Scope Fluidics. Tym samym - zgodnie z terminem - zrealizowane zostały działania harmonogramu projektu BacterOMIC określone w etapie 6a "Przeprowadzenie testów prewalidacyjnych [...]".

Strategia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), w której grupa podtrzymała zamiar przekształcenia się w kierunku niskiego użycia węgla do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. jest pozytywna dla profilu biznesowego i kredytowego PGE, ocenia Fitch Ratings. Agencja podkreśla, że jednocześnie prawdopodobnie wzrośnie lewarowanie.

Simteract zakończył prywatną ofertę akcji pozyskując ponad 4,3 mln zł, przy redukcji zapisów w gronie inwestorów indywidualnych na poziomie 88,5%, podała spółka. Simteract planuje wprowadzić swoje akcje do obrotu na NewConnect jeszcze w tym roku.

Serinus Energy złożył wniosek o arbitraż do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), ubiegając się o stwierdzenie, że jest pełnoprawnym właścicielem 40-proc. udziału w koncesji Satu Mare, należącego wcześniej do Oilfield Exploration Business Solutions (OEBS)

Forever Entertainment podpisał umowę licencyjną z Beyond Fun Studio inc. z Kanady, na mocy której spółka otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Aeolis Tournament na platformie Nintendo Switch, podał Forever Entertainment.