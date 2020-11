Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powołała Wojciecha Hanna na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz powierzyła Wojciechowi Hannowi kierowanie pracami zarządu banku do dnia wejścia w życie uchwały RN o powołaniu go na prezesa zarządu, co czego konieczne jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał BOŚ Bank.

Bloober Team zdecydował o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry "The Medium" na 28 stycznia 2021 roku, podała spółka. Wcześniej spółka planowała wydanie gry na Xbox Series X, Xbox Series S oraz PC na 10 grudnia 2020 r.

Stalexport Autostrady odnotowało 51,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Bank Millennium bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - dotychczas bufor ten był na poziomie 0%, podał bank.

PZ Cormay odnotowało 1,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Erbudu ocenia, że trend wzrostu rentowności w grupie będzie kontynuowany, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. Po wynikach III kw. prezes podtrzymał, że realne jest wypracowanie w br. wyników zbliżonych do 2019 r., kiedy Erbud miał 58,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego i 33,64 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na mBank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - dotychczas bufor ten był na poziomie 0,75%, podał bank.

Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. - spółka zależna od Mennicy Polskiej - rozpoczęła negocjację z GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie nabycia 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT, podała Mennica Polska. W wyniku transakcji grupa kapitałowa Mennica Polska stałaby się właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym SPV.

Wniosek 11 bit studios ws. dofinansowania projektu "Opracowanie innowacyjnego silnika nowej generacji do produkcji gier multiplatformowych Liquid Engine 6.0" został pozytywnie zaopiniowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka.

Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarł przedwstępną umowę, w ramach której ma dojść nabycia 2,4 ha gruntów oraz budowy nowej siedziby do końca lutego 2022 r., podała spółka. Łączna wartość umowy to 48,9 mln zł netto.

Po raz pierwszy na tak dużą skalę, firmy o ratingu nieinwestycyjnym mogą finansować się na rynku kapitałowym, ocenił prezes Bank Handlowego Sławomir S. Sikora. Widać też wyraźnie zaangażowanie funduszy private equity i liderów rynku w konsolidację.

Noble Securities zakłada sprzedaż przez CD Projekt 18,8 mln kopii gry "Cyberpunk 2077" w IV kw. 2020 roku, podał broker. Według niego, w ciągu 12 miesięcy po premierze liczba sprzedanych kopii wzrośnie do 27 mln.

Ewentualne zniesienie obliga giełdowego na handel energią elektryczną zmniejszy obroty energią na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), ale spółka liczy, że mimo to handel odbywałby się przede wszystkim na giełdzie, ocenił wiceprezes TGE Piotr Listwoń.

Bank Handlowy nie planuje tworzenia dodatkowych rezerw związanych z drugą falą pandemii w czwartym kwartale, gdyż w oparciu o analizy makroekonomiczne utworzył już odpowiednie rezerwy w drugim kwartale tego roku, poinformował prezes Sławomir S. Sikora.

Hydra Games liczy, że domknie proces upublicznienia spółki jeszcze w tym roku, poinformował ISBtech prezes Kamil Kurkowski. Liczy ponadto na komercyjny sukces produkcji The Last Show of Mr. Chardish, co ma być katalizatorem ostatniego etapu upublicznienia naszej spółki.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wstrzymała proces due diligence armeńskiej giełdy Armenia Securities Exchange, ze względu na eskalację napięcia w tym regionie, poinformował prezes Marek Dietl. Jednocześnie GPW nie wyklucza kolejnych akwizycji.

Nakłady inwestycyjne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w IV kwartale 2020 roku będą podobne do tych z poprzednich trzech kwartałów roku i wyniosą prawdopodobnie poniżej 35 mln zł, poinformował członek zarządu GPW Piotr Borowski.

Amica zrealizuje ok. 60 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski.

Netia pozostaje w kilku procesach akwizycyjnych, ale nie ujawnia jeszcze szczegółów dotyczących konkretnych firm, poinformował prezes Andrzej Abramczuk.

Wyniki osiągnięte przez Grupę Stalprodukt w III kwartale 2020 r. wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto w tym okresie wyniósł 48,39 mln zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada, że trend rosnącego zainteresowania giełdą inwestorów indywidualnych będzie kontynuowany, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska. Spółka spodziewa się dobrego IV kwartału 2020 roku, co potwierdzają wyniki października.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) nawiązały współpracę na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego budownictwa mieszkalnego w Polsce, podał bank. BOŚ Bank włączy certyfikat Zielony Dom jako jedno z kryteriów udzielenia ekologicznego kredytu hipotecznego.

Amica ocenia, że parametry zawarte w zaktualizowanej strategii HIT 2023 będą wymagały aktualizacji, jednak pracami nad nią zajmie się w II kw. 2021 r., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski.

Kruk chce nadal dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, choć obecnie nie przesądza czy będzie to w formie skupu akcji, czy też dywidendy, poinformował prezes Piotr Krupa.

Wartość inwestycji Kruka w pakiety wierzytelności wrócą do poziomu sprzed pandemii COVID-19 nie wcześniej niż w II połowie 2021 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

Na działalność Amiki w 2021 r. duży wpływ może mieć wzrost cen surowców i kosztów transportu, ocenił członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski.

Dobry poziom spłat w III kw. br. daje pozytywną perspektywę dla Kruka na najbliższy okres, jednak spółka spodziewa się negatywnego wpływu drugiej fali pandemii COVID-19, zależnego m.in. od zmian regulacyjnych i poziomu bezrobocia, poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

W świetle aktualnych informacji Amica nie spodziewa się w najbliższym czasie tak znaczących spadków zamówień w Polsce, jakie nastąpiły w II kw. br., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski. Utrzymaniu sprzedaży będzie sprzyjać - według niego - dobre przygotowanie dystrybutorów do sprzedaży online.

Ponad 50 podmiotów jest zainteresowanych nabyciem udziałów Budimex Nieruchomości. Z nowym inwestorem spółka mogłaby rozwijać się szybciej, wejść np. w wynajem instytucjonalny, poinformował ISBnews.TV prezes Budimex SA Dariusz Blocher.

Tauron przyłączył do sieci energetycznej blisko 62 000 mikroinstalacji o łącznej mocy 422 MW w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., tzn. ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 r. i blisko 8 razy więcej niż w roku 2018, podała spółka. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci grupy w trzech kwartałach br. to ok. 458 MW.

Budimex realizuje w Niemczech ok. 200 mln zł przychodów, głównie z zakresie prefabrykacji konstrukcji stalowych i betonowych. Spółka chciałby rozwijać także projekty infrastrukturalne, nie wyklucza przejęć mniejszych podmiotów, poinformował ISBnews.TV prezes Dariusz Blocher.

Budimex oczekuje stabilizacji przychodów za 2021 rok, natomiast w bieżącym roku spodziewa się przychodów wyższych niż w 2019 roku. Poprawi się również rentowność, poinformował ISBnews.TV prezes Dariusz Blocher.

Dekpol przeprowadził emisję obligacji serii I, pozyskując - zgodnie z planem - 50 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H.

Feardemic - spółka zależna Bloober Team - wyda grę "Darq: Complete Edition" na konsole nowej generacji - PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch na początku 2021 r., podał Bloober Team.

Vigo System odnotowało 3,83 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service otrzymał decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu o rozłożeniu na 48 rat zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2018 wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 8,47 mln zł, podał Work Service.

Konsorcjum Polimeksu Mostostalu i jego spółki zależnej, Polimeksu Energetyka (lider konsorcjum), zawarło umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, podał Polimex Mostostal. Przedmiotem umowy jest budowa w formule "pod klucz" i uruchomienie kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Wynagrodzenie za realizację zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi 91 568 647 zł netto.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees odnotowało 4,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2020 r. - według szacunkowych danych, wobec 21,64 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Grupa MOL zakłada ok. 1,9 mld USD oczyszczonej EBITDA w 2020 roku, co oznacza wynik w górnym zakresie przedziału 1,7-1,9 mld USD, przewidywanego po I półroczu br., podała spółka. Wcześniej węgierski koncern prognozował 2,5 mld USD oczyszczonej EBITDA w br.

MOL odnotował 56,76 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 59,76 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OncoArendi Therapeutics zawarło wyłączną wieloletnią umowę partneringową z Galapagos na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację cząsteczki OATD01, podała spółka. Całkowita wartość umowy wynosi 322 mln euro (ok. 1,5 mld zł).

Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited - spółka powiązana z Brookfield Renewable Partners - ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21 976 504 akcji Polenergii, stanowiących 48,36% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 47 zł za akcję, podały spółki.

Portfel zamówień Grupy Erbud miał wartość 2,44 mld zł na koniec września br. i był o 6% większy r/r, w tym 669 mln zł przypadało na IV kw. br., podała spółka.

Erbud odnotował 22,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 114,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 113,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Polenergia odnotowało 16,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 28,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dino Polska odnotowało 188,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 109,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Energa odnotowała 86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 104 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC zawarło z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bankiem Pekao, mBankiem, PKO Bankiem Polskim oraz Santander Bank Polska umowę wspólnych warunków finansowania, podała spółka. Umowa ta dotyczy udzielenia spółce dwuletnich kredytów odnawialnych przez kredytodawców do łącznej sumy 250 mln zł w uzgodnionych proporcjach.

Sygnity Business Solutions - spółka zależna Sygnity - zawarła z Ministerstwem Finansów (MF) umowę, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na realizację prac związanych w szczególności z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych zamawiającego poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu, podało Sygnity. Łączna maksymalna wartość umowy stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień wykonawczych wynosi 90 mln zł brutto.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 41,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

