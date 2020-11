Przegląd informacji ze spółek

Eurocash liczy na utrzymanie dynamiki wzrostu sprzedaży hurtowej na dotychczasowym poziomie (ok. 3-5% r/r) w kolejnych kwartałach, z wyjątkiem IV kw. tego roku - ten okres będzie bowiem uzależniony od długości i zakresu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek.

Zarząd Agory podjął uchwałę o zamiarze przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (PGK) do końca przyszłego roku - może to spowodować przewidziane przepisami prawa obniżenie zobowiązania podatkowego grupy o około 5 mln zł w 2021 r., podała spółka.

Getin Noble Bank (GNB) nie zakłada zmiany modelu szacującego ryzyko hipotecznych kredytów walutowych, poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz. Według banku, obecny poziom rezerw na to ryzyko jest adekwatny i nie odbiega od rynkowego.

Energa Operator - spółka zależna Energi z Grupy Orlen - przyłączyła do swojej sieci ok. 19 tys. nowych mikroinstalacji w III kwartale 2020 r., podała Energa. W ciągu dziewięciu miesięcy br. w sieci zarządzanej przez EOP przybyło ponad 38 tys. mikroinstalacji i łącznie jest ich już ponad 66 tys.

4Mobility spodziewa się, że pomimo jesiennych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa start usług w kolejnym mieście - Krakowie - ulegnie jedynie nieznacznemu przesunięciu i nastąpi do końca 2020 r., a flota pojazdów spółki wzrośnie do ok. 400 na koniec br., poinformował prezes Paweł Błaszczak.