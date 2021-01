Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę VRG w grudniu 2020 r. wyniosły ok. 130,7 mln zł i były niższe o ok. 17,1% r/r, podała spółka. W całym 2020 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 853,4 mln zł i była niższa o ok. 20,1% w skali roku.