Przegląd informacji ze spółek

Atal rozpoczął sprzedaż 178 mieszkań dostępnych w kolejnym etapie katowickiej inwestycji Francuska Park, podała spółka. W tej części projektu powstanie dziewięciokondygnacyjny budynek. Planowany termin oddania trzeciego etapu inwestycji Francuska Parki VI do użytkowania to I kw. 2023 roku.

Creepy Jar planuje premierę pierwszej część darmowego dodatku do gry "Green Hell - Spirits of Amazonia" 28 stycznia 2021 r., podała spółka. Jest to największe dotychczasowe rozwinięcie gry, która do tej pory sprzedała się w ponad 1,5 mln egzemplarzy.