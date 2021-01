Przegląd informacji ze spółek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji ministra klimatu, utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego dla bloku energetycznego o mocy 474 MW (dawnej Elektrownia Pątnów II) należącego do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) do wymagań konkluzji BAT, podała spółka. ZE PAK złoży zażalenie na decyzję sądu.

Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - szacuje, że w kolejnych latach będzie realizować przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie ok. 45 MW rocznie, poinformował prezes Taurona Ciepło Jacek Uhryn.

CVI liczy na pozyskanie do funduszu private debt skierowanego do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych środki na poziomie 100 mln euro w I kwartale i do 300 mln euro do końca roku, poinformował prezes CVI Marcin Leja. Planuje również emisje funduszy publicznych, które mają być notowane na GPW jako pierwsze oferty w modelu private debt dostępne dla szerokiego kręgu inwestorów.

Energa z Grupy Orlen planuje realizację nowej farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 100 MW, podał PKN Orlen. Inwestycja powstanie na poeksploatacyjnych terenach kopalni Adamów w gminie Przykona w Wielkopolsce. Instalacja będzie elementem powstającego Centrum OZE Energa, którego łączny potencjał w różnych źródłach odnawialnych wynosi ok. 160 MW.

Oferta publiczna do 175 mln istniejących akcji InPostu (stanowiących 35% kapitału) rozpoczyna się dziś - zapisy na akcje potrwają od 21 do 28 stycznia br., podała spółka w prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy akcji ustalono na 14-16 euro, co daje kapitalizację rynkową spółki w wysokości 7-8 mld euro, podano w aneksie do prospektu. Oczekiwany dzień debiutu akcji na Euronext Amsterdam to 29 stycznia.