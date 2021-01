Przegląd informacji ze spółek

Triggo planuje w I kw. 2021 roku przeprowadzić ofertę publiczną akcji i pozyskać środki do 2,5 mln euro, a w dalszej kolejności chce ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect, podała spółka.

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 200 000 obligacji serii AK2 po cenie emisyjnej wysokości 100 zł za sztukę w trybie oferty publicznej, podała spółka.

Krótkoterminowa strategia Dekpol Budownictwo zakłada organiczny rozwój przedsiębiorstwa, z założeniem jej odzwierciedlenia we wzroście wyników finansowych w segmencie generalnego wykonawstwa. Jednym z priorytetów jest oparcie rozwoju podstawowej działalności o pozyskiwanie nowych rynków zbytu, dobór portfela zamówień i zachowanie dyscypliny kosztowej, poinformował ISBnews prezes Michał Skowron.

Oferta publiczna 135 tys. akcji serii B spółki Red Carpet Media Group rozpoczęła się dziś - zapisy potrwają do 9 lutego. Bezpośrednio po ofercie, z której spółka chce pozyskać ok. 5 mln zł, planowane jest złożenie wniosku ws. rozpoczęcia notowań na rynku NewConnect. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na rozwój działalności na rynku oferowania treści VOD oraz autorskich treści video (m.in. zakupy filmów do VOD, uruchomienie platformy VOD, dodatkowy kanał serialowy RedTopTV, rozbudowa zasięgu technicznego).