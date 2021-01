Przegląd informacji ze spółek

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zawarł z Bankiem Pekao umowę kredytu w wysokości do 160 mln zł, przeznaczonego na przystosowanie bloku węglowego na terenie elektrowni Konin do spalania biomasy, podała spółka.

PKN Orlen wybrał kanadyjską firmę Northland Power Inc. jako partnera branżowego przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podał koncern. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. Kanadyjska spółka obejmie w niej docelowo 49% udziałów. Rozpoczęcie budowy inwestycji planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku - na rok 2026.

Konsorcjum Unibep, Budrex i Value Engineering podpisało umowę na realizację inwestycji drogowej pn. "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki" za 248,3 mln zł netto (tj. ok. 305,4 mln zł brutto), z czego wynagrodzenie Unibepu wynosi ok. 194,5 mln zł netto, a wynagrodzenie spółki zależnej Budrex - ok. 47,8 mln zł netto, podał Unibep.