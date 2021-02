Przegląd informacji ze spółek

Negocjacje z potencjalnymi partnerami niezbędnymi do spełnienia środków zaradczych Komisji Europejskiej ws. przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen są "bardzo obiecujące", poinformował członek zarządu ds. finansowych koncernu Jan Szewczak. Konkretne decyzje w tej sprawie powinny zapaść do końca 2021 roku.

PKN Orlen złoży w Komisji Europejskiej wniosek w sprawie przejęcia Polskiego Górnictwa i Gazownictwa (PGNiG) do końca marca 2021 roku, poinformował członek zarządu koncernu ds. finansowych Jan Szewczak. Finalizacja transakcji powinna nastąpić do końca obecnego roku.

MLP Group włączył Austrię do swojego portfela, finalizując zakup działki pod budowę nowego projektu miejskiego MLP Business Park Vienna, zlokalizowanego w północno-wschodniej części Wiednia, podał deweloper. Niezabudowana nieruchomość liczy 98 249 m2, a docelowa powierzchnia najmu po zakończeniu budowy wyniesie blisko 55 000 m2. Całkowita wartość projektu to 55 mln euro (około 250 mln zł),

Unipetrol (od początku 2021 r. pod nazwą Orlen Unipetrol) - czeska spółka z Grupy Orlen - miał 52 mln zł zysku EBITDA LIFO w IV kwartale 2020 roku wobec 100 mln zł rok wcześniej. Wynik netto wyniósł -213 mln zł w porównaniu do -99 mln zł rok temu, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Unipetrolu w IV kw. 2020 r. wyniosły 429 mln zł, w porównaniu do 582 mln zł rok wcześniej. W całym 2020 r. capex wyniósł 1,67 mld zł (1,77 mld zł rok wcześniej).

Orlen Lietuva - litewska spółka z Grupy Orlen - miał 72 mln zł zysku EBITDA LIFO w IV kwartale 2020 roku, w porównaniu do 6 mln zł straty rok wcześniej oraz 29 mln zł straty netto, wobec 17 mln zł zysku rok temu, podała spółka. Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva w IV kw. 2020 r. wyniosły 192 mln zł, w porównaniu do 105 mln zł rok wcześniej. W całym 2020 r. capex wyniósł 339 mln zł (309 mln zł rok wcześniej).

PKN Orlen spodziewa się wzrostu marży rafineryjnej w 2021 r. w porównaniu do średniej z 2020 r., jednakże wzrost ten będzie powolny do czasu redukcji globalnego potencjału produkcyjnego o ok. 3,7 mbd (w tym o ok. 1,7 mbd w Europie), co może potrwać kilka kwartałów, podała spółka.