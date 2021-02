Przegląd informacji ze spółek

PHN Property Management - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - zawarła z syndykiem masy upadłości "Cosmar Polska" w upadłości umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Cosmar Polska", funkcjonującej pod nazwą handlową Regent Warsaw Hotel, podał PHN. Wartość transakcji to 130,5 mln zł.

Spółka zależna Unibep - Unihouse ma umowę na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji składającej się z 29 mieszkań wykonanych w technologii modułowej zlokalizowanych w 3 budynkach wraz z garażem podziemnym oraz powierzchniami handlowo - usługowymi w Norwegii za ok. 24,7 mln zł netto, podała spółka.Zakończenie Inwestycji przewidziano na III kw. 2022 r.

Getin Holding podpisał z oferentem działającym na rynku ukraińskim porozumienie, w którym zezwolił mu na przeprowadzenie due diligence spółek Idea Bank z siedzibą we Lwowie oraz New Finance i przyznał oferentowi wyłączność na negocjacje dotyczące zakupu tych spółek na okres do 30 kwietnia 2021 roku, podał Getin Holding.