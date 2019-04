Przegląd prasy

--Kwiecień z X-Trade: Inflacja utrzyma się poniżej 2,5% r/r do końca tego roku, wzrośnie przez niską bazę w I kw. 2020 r.

--Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO

--Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 52,9 pkt w kwietniu wg wst. danych

--Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wyniósł do 52,4 pkt w IV wst. fin. danych

--'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do tempa wzrostu presji inflacyjnej

--MIR: Podpisana umowa na ostatni odcinek A1 - z Piotrkowa Tryb. do Kamieńska

--Netia ma umowę z Pocztą Polską na budowę sieci transmisji za ok. 72 mln zł

--Składka przypisana brutto VIG Polska wzrosła o 1,2% r/r do 3,84 mld zł w 2018 r.

--LC Corp ma przedwstępe umowy sprzedaży dwóch biurówców za ok. 113 mln euro

--COBIN Angels: Zgłoszenia w konkursie Business Angel of the Year do 6 maja