Przegląd prasy

--CEO Leonardo: Polski przemysł ma szanse wejść do programu budowy europejskiego myśliwca szóstej generacji

--Prezes Seleny FM: Inwestycje w tym roku będą bliskie ubiegłorocznego poziomu ok. 30 mln zł, głównie odtworzeniowe oraz na zwiększenie mocy produkcyjnych w Polsce, Kazachstanie i Hiszpanii

--Oferty Ferrum wybrane do zawarcia umów ramowych z Gaz-Systemem

--Produkcja węgla JSW spadła r/r do 3,53 mln ton w II kw. 2019 r.

--ME: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE m.in. dot. aukcji w 2019 r.

--ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej

--Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

--Movie Games: Sprzedaż 'Lust for Darkness' na Nintendo Switch pokryła już koszty

--PKN Orlen chce wybrać partnera do budowy farmy wiatrowej jeszcze w 2019 roku

--The Dust ogłosi aktualizację strategii w ciągu 2 tygodni

--BM Reflex: Ceny paliw na stacjach pozostaną stabilne przynajmniej do końca lipca

--Eurostat: Dług sektora general government Polski wzrósł do 49,1% PKB w I kw.

--Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji

--UKNF nadal oczekuje wniosku GPW Benchmark dot. przepisów BMR do końca roku

--Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

--Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

--Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 4,1% r/r w czerwcu wg analityków

--Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 23% r/r do ok. 16,5 mln zł w VI