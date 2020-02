Przegląd prasy

--Zwrot wydatków związanych z podwyżką cen energii wyniesie maksymalnie 306 zł w przyszłym roku, wynika z projektu ustawy, do której dotarł dziennik

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,63% na zamknięciu we wtorek

--Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 1,59% m/m do 779,6 pkt w styczniu

--Rząd przyjął projekt ustawy dot. opłaty cukrowej i od alkoholi o obj. do 300 ml

--Unibep zaprosił do sprzedaży do 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł/szt.

--Mazur z MR: Decyzje ws. odległości farm wiatrowych mogłyby należeć do samorządów

--Przychody VRG wzrosły o ok. 10% r/r do ok. 78,2 mln zł w styczniu