Przegląd prasy

--Średnie obroty na rynku akcji w marcu wyniosły 1,17 mld zł - to najlepszy wynik od sierpnia 2011 r.

--Bogusław Grabowski: Rząd niczego by nie ryzykował, dając firmom wsparcie, które pozwoli im utrzymać w hibernacji moce wytwórcze

--Tarcza antykryzysowa podtrzymuje status quo zatrudnienia cudzoziemców w Polsce - pobyt i praca imigranta są wciąż legalne, nie wymaga to wypełniania dodatkowych formalności

--Stopa bezrobocia może wzrosnąć do 11% do końca roku wg ekspertów

--Synektik: Sprzedaż sprzętu med., usług IT wzrosła wst. o 104% r/r w I kw. r.kal.

--Indeks WIG20 spadł o 2,01% na zamknięciu we środę

--ZUS przekazał do OFE 6,98 mln zł

--Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 48,5 pkt w III wg. fin. danych

--Aviva umożliwia zawieszenie do 3 miesięcy składkę w ubezpieczeniach na życie

--KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 58,8% r/r do 1,78 mld zł w I-II 2020

--MFPR: Projekty rozporządzeń ws. pożyczek i dotacji dla firm trafiły do KE

--ARP: Sprzedaż węgla kamiennego spadła r/r do 4,2 mln ton w lutym

--Czyżewski z PKN Orlen: Cena ropy może spaść do 10 USD/b, benzyny do ok. 4 zł/l