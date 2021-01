Przegląd prasy

--DM BOŚ: Scenariusz dotarcia cen złota do poziomu 2000 USD za uncję jest prawdopodobny w br.

--Rosnące wymogi środowiskowe, cyfryzacyjne itp. podnoszą koszty na rynku odpadów, co powoduje, że mali dostawcy, np. złomu, już bankrutują

--Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje wnioski z raportu dotyczącego nierówności we franczyzie , a rynek tworzy własny kodeks

--Przychody Wittchena spadły o 27% r/r do 75,7 mln zł w IV kw. 2020 r.

--BoomBit: Łączne przychody grupy wzrosły o 38% m/m do 12,31 mln zł w grudniu

--Indeks WIG20 wzrósł o 0,02% na zamknięciu we wtorek

--Zyska z MKiŚ: Liczba prosumentów wzrosła do ok. 360 tys. na koniec 2020 r.

--Przychody VRG spadły o ok. 17,1% r/r do ok. 130,7 mln zł w grudniu