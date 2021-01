Przegląd prasy

--Prezes Mirbudu: W tym roku jest szansa na zawarcie kontraktów za ponad 2 mld zł, aktualna wartość naszych najlepszych ofert w postępowaniach to 700-800 mln zł

--Komisja Europejska chce, by do lata zaszczepionych zostało przeciwko COVID-19 ok. 70% ludności każdego kraju