Przychody Artifex Mundi wzrosły wstępnie o 54% r/r do 25,7 mln zł w 2020 r.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej Artifex Mundi wynosiły w grudniu 2020 r. łącznie 2 497 tys. zł, co oznacza wzrost o 41% r/r, podała spółka. Od początku 2020 r. przychody Artifex Mundi wzrosły, według wstępnych danych, o 54%, do 25,7 mln zł. To najwyższy poziom przychodów w dotychczasowej historii spółki.