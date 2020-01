Przychody Grupy Rainbow Tours wzrosły o ok. 3,5% r/r do 1,75 mld zł w 2019

"Łączne, skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Rainbow Tours ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosły 1 753,5 mln zł i są wyższe o około 3,5% od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, które wyniosły w tym okresie 1 693,8 mln zł. Skonsolidowane dane porównywalne w ujęciu narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostały podane bez uwzględnienia wyłączeń dokonanych w wyniku łączenia spółek Bee & Free Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. z Rainbow Tours S.A." - czytamy w komunikacie.