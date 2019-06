Przychody Laboratorium Naturella mogą wzrosnąć do 20-25 mln zł od 2021 r.

"Dzięki uruchomieniu nowego zakładu, co planowane jest na maj 2020 roku, mamy nadzieję zwiększyć sprzedaż do 20-25 mln zł. Jest szansa, że nastąpi to już w roku 2021" - powiedziała Wójcikowska z rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji prasowej z okazji wprowadzenia na rynek nowej linii kosmetyków marki OnlyBio.