Przychody Mlekovity wzrosły o 13% r/r i zbliżyły się do 3 mld zł w I poł. 2020

"Dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów, skutecznemu zarządzaniu i codziennej ciężkiej pracy rolników - dostawców mleka oraz pracowników całej Grupy Mlekovita przychody firmy w pierwszej połowie roku zbliżyły się do poziomu 3 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku dynamika sprzedaży w pierwszej połowie 2020 r. wzrosła o ok. 13%. Na ten wynik składa się także wyjątkowa aktywność eksportowa, która pozwoliła osiągnąć wartość sprzedaży bliską 1 mld zł i dynamikę sprzedaży na poziomie 21% (porównując pierwsze sześć miesięcy 2020 do tego samego okresu 2019)" - czytamy w komunikacie.