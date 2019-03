Przychody Monnari Trade wzrosły o 32,12% r/r do ok. 18,1 mln zł w lutym

"Przychody za luty 2019 r. obejmują ok 0,9 mln zł przychodów osiągniętych przez spółki grupy Centro 2017 sp. z o.o. Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń - luty 2019 roku wyniosła ok. 38,3 mln zł. Przychody te były wyższe o 23,15 % od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (31,1 mln zł). Przychody za okres styczeń - luty 2019 r. obejmują ok 2,0 mln zł przychodów osiągniętych przez spółki grupy Centro 2017 sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.