Przychody TIM wzrosły wstępnie o 3,1% r/r do 60,7 mln zł w kwietniu

"Trzy z czterech miesięcy 2019 roku zamknęliśmy z obrotami przekraczającymi 60 mln zł. W kwietniu osiągnęliśmy to pomimo okresu świątecznego i majówki, która dla wielu klientów rozpoczęła się wraz z ostatnim weekendem kwietnia. To kolejne potwierdzenie zdolności TIM-u do osiągania wzrostów także przy mniej sprzyjających uwarunkowaniach rynkowych, jak mniejsza liczba dni roboczych" - powiedział prezes Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.