handel detaliczny 1 godzinę temu

Przychody VRG wzrosły o ok. 30,7% r/r do ok. 89,8 mln zł w czerwcu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w czerwcu br. wyniosły ok. 89,8 mln zł i były wyższe o ok. 30,7% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 484,5 mln zł i była wyższa o ok. 37,1% r/r.