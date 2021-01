Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu 'Teraz Polska' trwa do 29 stycznia 2021 r.

"Udział w Konkursie 'Teraz Polska' organizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego może wziąć każda firma, która działa na rynku minimum od roku. Przy czym dla oceny wniosku konkursowego nie ma znaczenia wielkość firmy, ponieważ głównym kryterium przyznania nagrody jest jakość zgłoszonego produktu i usługi. Dzięki temu laureatami Konkursu mogą zostać zarówno małe, rodzinne firmy, działające lokalnie, jak i największe polskie przedsiębiorstwa z powodzeniem zdobywające także zagraniczne rynki. Wśród nagrodzonych są produkty i usługi tworzone przez firmy reprezentujące różnorodne branże. To dlatego Godło 'Teraz Polska' stało się znakiem rozpoznawalnym przez niemal 3/4 Polaków, zaś dobra nim oznaczone są utożsamiane z wysoką jakością" - czytamy w informacji.

Laureaci Godła "Teraz Polska" często podkreślają, że oprócz satysfakcji z wygranej oraz zdobytego prestiżu, osiągnęli wymierny efekt ekonomiczny - wzrost sprzedaży. Wielu z nich skorzystało z pakietu działań promocyjnych, oferowanych przez Fundację, kilku sięgało po laury po raz kolejny, zaznaczając, że udział w Konkursie oraz Godło "Teraz Polska" dopinguje w sposób szczególny do podnoszenia jakości oferowanych wyrobów i usług, podkreślono w materiale.

"Niebagatelne znaczenie dla laureatów ma także fakt wyjątkowej oprawy jaka co roku towarzyszy wręczeniu nagród. Przyznanie prawa do posługiwania się znakiem 'Teraz Polska' odbywa się podczas Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wyjątkiem była ubiegłoroczna uroczystość, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Pierwszej Damy. Oprócz statuetek zwycięzcy Konkursu otrzymują wsparcie medialne. Jest to możliwe dzięki współpracy Fundacji z najważniejszymi krajowymi redakcjami. Ekwiwalent reklamowy Laureatów Konkursu 'Teraz Polska' w mediach jest znaczący i w wielu przypadkach skutecznie wspiera działania przedsiębiorców dotyczące kampanii promocyjnych nagrodzonych produktów i usług" - wskazano także.