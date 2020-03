"Moc zainstalowana w #PV w KSE 1.03.2020 r. wyniosła 1 596,5 MW (na podst. danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 183,2% rok do roku i o 8,4% w okresie I 2020 - III 2020 r." - podały PSE na swoim profilu w serwisie Twitter.