PSG z Grupy PGNiG uruchomiła nową gazownię w Lubaczowie

"Gazownia obejmie swoim zasięgiem 56 tysięcy osób w 89 miejscowościach w powiecie lubaczowskim. Jej pracownicy będą obsługiwać niemal 570 km sieci, w tym stalowe gazociągi średniego ciśnienia, a także 15 stacji gazowych. Jednostka poprawi bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców i skróci czas usuwania ewentualnej awarii" - czytamy w komunikacie.

Do tej pory rejon Lubaczowa obsługiwali pracownicy Pogotowia Gazowego z oddalonego o ponad 40 km Jarosławia.

"Mieszkańcy coraz chętniej wybierają gaz ziemny do ogrzewania domów i przygotowywania posiłków. Cieszy nas ta rosnąca tendencja, gdyż jest to paliwo konkurencyjne cenowo i przyjazne środowisku, którego zastosowanie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Naszym klientom chcemy zagwarantować jak najlepszą jakość obsługi" - powiedział wiceprezes PGNiG Robert Perkowski, cytowany w komunikacie,