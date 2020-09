PSH Lewiatan planuje otwarcie kolejnych kilkudziesięciu placówek do końca roku

"Rozwój sieci to kluczowy punkt naszej strategii, dlatego tym bardziej cieszę się, że pomimo trudności spowodowanych pandemią koronawirusa, z sukcesem realizujemy plan naszej dalszej ekspansji. Od początku roku do naszej sieci dołączyło blisko 100 nowych lokalizacji, wśród nich znalazły się sklepy o dużych powierzchniach: w Brodnicy i Warszawie, które dotychczas funkcjonowały pod konkurencyjnymi szyldami. Myślę, że to najlepszy dowód na to, że oferowany przez nas model współpracy jest korzystny dla rozwoju biznesów polskich przedsiębiorców" - powiedział prezes Robert Rękas, cytowany w komunikacie.