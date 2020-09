PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 88% r/r w I-VIII

"Pod koniec sierpnia 2020 r. po polskich drogach jeździło 13 798 elektrycznych samochodów osobowych, z których 55% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 7 612 szt., a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 6 186 szt. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 652 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec sierpnia osiągnęła liczbę 8 067 szt." - czytamy w komunikacie.

Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 343 szt. Przez pierwsze osiem miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 114 zeroemisyjnych pojazdów. Oznacza to zmianę o 192% r/r.

"Patrząc na bieżące wyniki, należy podkreślić, że w Polsce popyt na samochody bateryjne i hybrydy typu plug-in jest w miarę równo rozłożony. Zapewne na decyzje o zakupie samochodu elektrycznego wpływa rosnąca liczba stacji ładowania, natomiast do nabycia hybryd typu plug-in skłania fakt, że pojazd ten w mieście ma wszystkie walory samochodu elektrycznego, zaś w dłuższych trasach daje komfort znacznie większego zasięgu i łatwo dostępnego tankowania. Niewątpliwie godny odnotowania jest też dynamiczny wzrost rejestracji niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz autobusów. Oznacza to, że jakość powietrza w miastach będzie się poprawiać, o ile do pozytywnych zmian inicjowanych przez szeroko rozumiany transport będą dołączać przemysł i gospodarstwa domowe" - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.