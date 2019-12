PUIG spodziewa się spadku napływu ukraińskich pracowników do Polski w 2020 r.

Według Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy, obecnie za granicą przebywa około 3,2 mln Ukraińców, co stanowi prawie 18% aktywnej zawodowo ludności kraju w wieku 15-70 lat. Większość z nich pracuje w Polsce oraz Rosji. W 2020 roku priorytety się zmienią. Z niedawnego badania przeprowadzonego przez ukraiński portal OLX Praca wynika, że 20% pracowników, którzy dotychczas wyjeżdżali do pracy za granicę, nie ma zamiaru kontynuować tego w przyszłości. A ci, którzy będą wyjeżdżać, chętniej jednak będą starali się o pozwolenia na pracę w Niemczech, Czechach i krajach bałtyckich, na atrakcyjności natomiast stracą Polska i Białoruś, podano w materiale.

Dodatkowym czynnikiem hamującym napływ pracowników z Ukrainy do Polski jest liberalizacja procedur legalizacji pobytu oraz pracy w Niemczech oraz Czechach, gdzie do ułatwień biurokratycznych doszedł zwiększony limit dla ukraińskich pracowników z 19,6 do 40 tys. osób. Znaczenie ma też złagodzenie konfliktu na linii Ukraina - Rosja, co też będzie skutkować wzrostem rosyjskiego kierunku migracji, podkreślono.