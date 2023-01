Putin miesza w "bałkańskim kotle". Jego największy sojusznik może zerwać się z łańcucha

- Każda niestabilność w regionie jest na rękę Rosji, ponieważ odciąga uwagę od wojny w Ukrainie. To jednak niebezpośrednia ingerencja Moskwy. Konflikt wynika z rozgrywek polityków regionu kierowanych na użytek wewnętrzny. Ma jednak też kontekst ukraiński. Prowadzony od 2011 roku dialog pod auspicjami UE utknął w miejscu. Na tle wojny w Ukrainie Zachód, a w szczególności USA, naciskają na unormowanie stosunków w tym regionie. Nim jednak strony usiądą do rozmów, umacniają swoją pozycję - zaznacza w rozmowie z money.pl Marta Szpala, główna specjalistka zespołu środkowoeuropejskiego Ośrodka Studiów Wschodnich.

W kieszeni Putina

Import gazu z Rosji stanowi aż 81 proc. Do tej pory transport rosyjskiego gazy odbywał się przez przedłużenie podmorskiego rurociągu TurkStream, po cenach niższych niż rynkowe. Gazprom jest jedynym dostawcą gazu ziemnego i większościowym właścicielem obu rurociągów dostarczających rosyjski gaz do Serbii . Ponadto jednostka Gazpromu jest współwłaścicielem serbskiego magazynu gazu Banatski Dvor.

Bezpośrednio lub poprzez spółki zależne kontroluje serbski przemysł naftowy. Z Rosji kupowana jest niemal co piąta baryłka ropy naftowej oraz jej pochodne. Do kraju trafia poprzez przez ropociąg JANAF z Chorwacji. Gazpromnieft kontroluje jedyną serbską rafinerię NIS.

Serbia może zerwać się z łańcucha

Jak poinformowała agencja Bloomberg, interkonektor z Bułgarią, który buduje od lat, ma zostać ukończony w przyszłym roku. Umożliwi on import gazu z Azji Środkowej. Dodatkowo Serbia stawia na terminale LNG zlokalizowane na Morzu Śródziemnym, w tym w Aleksandropolis w północnej Grecji (jego uruchomienie planowane jest na grudzień 2023 r.). Grecki FSRU ma dostarczać 5,5, mld m sześc. gazu rocznie. Kiedy zostanie przyłączony do krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego Grecji, gaz ziemny ma być przesyłany rurociągami z Grecji do Bułgarii i dalej do Rumunii, Serbii i północnej Macedonii, aż po Mołdawię i Ukrainę.