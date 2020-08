giełda 1 godzinę temu

PZL Sędziszów uruchomił linię do produkcji masek klasy KN95

Zakład PZL Sędziszów, znany dotychczas z produkcji filtrów do samochodów oraz maszyn rolniczych, uruchomił linię do produkcji masek ochronnych klasy KN95, spełniającej standardy europejskiej klasy filtracji FFP, podała spółka. Wydajność linii to ok. 400 tys. masek tygodniowo.