PZPFiK: Sprzedaż farb dekoracyjnych wzrosła o 4,3% r/r w 2019 r.

"Choć dynamika ta była nieco niższa porównując do roku 2018, w którym zanotowano wzrost na poziomie 5,6%, to branża ma powody do zadowolenia. Wolumen sprzedaży natomiast ponownie zmalał. W roku 2019 o 0,3% (0,2% w 2018 r.) Oznacza to, że pomimo minimalnego spadku litrażu sprzedawanych farb, rośnie ich marżowość" - czytamy w komunikacie.