PZPM: Rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t wzrosły o 3,5% r/r w VII

"Rejestracje ostatniego miesiąca przerwały tendencję spadkową, która trwała nieprzerwanie od lipca ub.r. spotęgowana dodatkowo w ostatnich miesiącach pandemią COVID-19. Wydania w lipcu przyspieszyły i zwiększyły się w porównaniu z czerwcem o 8,1% (po wzroście w czerwcu do maja aż o 61%, a w maju do kwietnia o 5,6%). Należy podkreślić, że baza ubiegłorocznych rejestracji do porównania, w lipcu, była wyjątkowo niska nie tylko ze względów sezonowego, wakacyjnego spowolnienia, ale głównie z powodu przyspieszonych w ub.r. rejestracji przed połową czerwca przed wprowadzeniem obowiązku stosowania cyfrowych tachografów" - czytamy w komunikacie.