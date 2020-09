PZPM: Rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t spadły o 5,4% r/r w VIII

"W sierpniu 2020 r. zarejestrowano 1 449 pojazdów użytkowych pow. 3,5 t, to o 5,4% mniej niż rok wcześniej. Po lipcowym lekkim wzroście rejestracje ostatniego miesiąca spadły zarówno r/r, jak i zgodnie ze zwyczajową sezonowością, w porównaniu do miesiąca poprzedniego (-20,5%), jednak bardziej zdecydowanie niż to notowaliśmy w poprzednich latach. Przypomnijmy, że w lipcu br. rezultaty zwiększyły się w porównaniu z czerwcem o 8,1%, po wzroście w czerwcu do maja aż o 61% a w maju do kwietnia o 5,6%. Należy podkreślić, że za spadek w ostatnim miesiącu odpowiedzialny jest rynek autobusów, na którym wydania obniżyły się o 58,9% r/r i 57,9% m/m" - czytamy w raporcie.