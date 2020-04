PZU i Alior Bank ogłaszają nabór dla startupów w ramach RBL_START #COVID-19

- projekty ułatwiające firmom przenoszenie usług do kanałów zdalnych.

"Zależy nam na promowaniu pomysłów, które mają szeroki wymiar społeczny. Służą leczeniu, diagnostyce, prewencji i edukacji. Cenne będą też inicjatywy, które pomagają w doskonaleniu usług i oferty ubezpieczeniowej oraz bankowej, by lepiej odpowiadały na potrzeby klientów w okresie kryzysu wywołanego wirusem. Dotyczy to przykładowo rozwoju zdalnych procesów i ulepszaniu ich tak, by bez większego wysiłku mogli z nich korzystać wszyscy klienci, wśród nich osoby starsze" - powiedział dyrektor ds. innowacji w PZU Marcin Kurczab, cytowany w komunikacie.