PZU jeszcze w tym roku chce zaprezentować założenia programu lojalnościowego

"PZU posiada wdrożoną politykę dywidendową, która jest elementem Strategii PZU w horyzoncie do 2020 roku. Zakłada ona jasne i przewidywalne zasady podziału wypracowanego przez Grupę PZU zysku. Zgodnie z przyjętą polityką, co roku co najmniej 50% zysku będzie przeznaczane na wypłatę dywidendy. W zależności od potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem organicznym i realizacją celów strategicznych w zakresie fuzji i przejęć do akcjonariuszy może trafiać do 100% rocznych zysków może zostać przeznaczonych do podziału wśród akcjonariuszy" - czytamy dalej.