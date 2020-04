PZU Zdrowie oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną pracownikom służby zdrowia

"Obecnie wszyscy jesteśmy narażeni, na stres, ale jest grupa, która w sposób szczególny doświadcza skutków epidemii - to pracownicy służby zdrowia. Wiemy, że wielu z nich nie wraca do swoich domów, nie chcąc narażać swoich bliskich, pracują w ciągłym stresie, pod presją czasu i obostrzeń epidemiologicznych. Nie ma chyba osoby, która nie byłaby im dzisiaj wdzięczna za to, co dla nas robią. Dlatego chcemy dać im specjalne wsparcie - uruchomiliśmy bezpłatną pomoc psychologiczną dla tych, którzy pracują na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Mogą dzwonić codziennie, także w weekendy, porozmawiać, uzyskać poradę. W chwilach napięcia często ważne jest, że ktoś nas po prostu wysłucha" - powiedziała prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska, cytowana w komunikacie.