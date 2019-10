QuarticOn chce przyspieszyć rozwój, planuje emisję akcji

"Środki na potencjalne inwestycje z tym związane, spółka planuje pozyskać z emisji akcji. Dlatego też w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które zwołane zostanie w najbliższych dniach, uwzględnione zostaną stosowne zmiany statutu i upoważnienie zarządu do dnia 31 grudnia 2020 r. do jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 100 000 akcji zwykłych serii G" - czytamy także.

QuarticOn zdecydował również o uruchomieniu, uchwalonego w czerwcu 2018 r. programu motywacyjnego, na mocy którego kluczowi członkowie kadry menedżerskiej uprawnieni są do otrzymania maksymalnie 152 927 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii D w kapitale zakładowym spółki.

"Akcje będą objęte lock-upem do końca trwania programu, a w określonych przypadkach, spółka będzie miała prawo realizacji opcji call i odkupu akcji. Uruchomienie programu ESOP wymagało będzie jeszcze odniesienia się rady nadzorczej spółki do jego warunków operacyjnych" - czytamy także.

We wrześniu br. spółka sfinalizowała proces wdrożenia nowego modelu sprzedaży, z nową ofertą produktową, ułożoną w pakiety funkcjonalności. Obecnie w jej ofercie znajduje się ok. 90 funkcjonalności, które są skutecznym narzędziem do optymalizacji sprzedaży dla wszystkich rodzajów e-commerce i które można wdrażać etapami lub grupami. Nowy model sprzedaży akceleruje proces pozyskiwania kolejnych klientów, a także pozwala obecnym na skorzystanie z rozwoju dodatkowych usług. Również we wrześniu QuarticOn zakończył proces optymalizacji kosztów, którego pełne efekty widoczne będą w wynikach IV kwartału 2019 r., podano również.