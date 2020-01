QuarticOn osiągnął próg rentowności na poziomie EBITDA  

"W czwartym kwartale 2019 roku, QuarticOn zintensyfikował działania na platformach e-commerce pozyskując kolejnych klientów na swoje rozwiązania (na koniec roku, spółka zanotowała 63-proc. przyrost liczby klientów w kanale SaaS w stosunku do końca III kwartału 2019 roku). Efekty tych działań były widoczne już w wynikach sprzedażowych w kanale SaaS za IV kwartał 2019 r., które w tym okresie osiągnęły 5% ogółu przychodów (w poprzednim kwartale 1,5%). Przeprowadzony równolegle proces optymalizacji kosztów pozwolił spółce zredukować ich poziom w ujęciu do poprzedniego kwartału o 15%, dzięki czemu w grudniu 2019 r. spółka osiągnęła zakładany dodatni wynik EBITDA " - czytamy w komunikacie.

QuarticOn w IV kw. 2019 r. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,14 mln zł co oznacza wzrost o 4,8% w relacji do poprzedniego kwartału, a EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży) ukształtowała się na poziomie -145 tys. zł, co jest rezultatem o 280 tys. zł lepszym niż w kwartale poprzednim. Z kolei wynik netto w IV kwartale 2019 r. wyniósł -859,3 tys. zł.